FANO Serfilippi garantisce che l’appuntamento era stato concertato prima degli eventi delle ultime ore, ma anche in questo caso va comunque catalogata come singolare coincidenza il passaggio in città di Alessandro Morelli, sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, a ridosso della ufficializzazione della revoca dei 20 milioni di euro assegnati per il prolungamento dell’Interquartieri.

Proposta la complanare

Misura che, come l’interessato chiarisce, non deve suonare discriminatoria. «Si è deciso di intervenire per recuperare i fondi in tutti quei percorsi che non hanno portato agli obiettivi sperati» esordisce sul tema Morelli, affiancato dalla segretaria regionale della Lega Latini, da quello comunale Brandoni e dal candidato sindaco del centrodestra Serfilippi. Non è però questa l’unica puntualizzazione.

«Quei fondi non vengono perduti. Semplicemente rientrano nel portafoglio del Ministero per la Coesione che li metterà a disposizione di nuove progettualità» spiega Morelli, aggiungendo che su quei 20 milioni decade però qualunque tipo di vincolo e che Fano potrà concorrere, al pari di altri, alla redistribuzione di quelle risorse alla condizione, che vale per tutti «che venga previsto un cronoprogramma ben definito per la realizzazione dell’opera».

Per il sottosegretario la scelta fatta dal governo «è giusta e coerente. Ci sono casi in cui non sono stati ancora spesi soldi stanziati vent’anni fa».

La complanare all'A14

Se poi Fano decidesse in futuro di attingere a quei fondi per rimettere mano alla viabilità di collegamento con Pesaro, in caso di affermazione del centrodestra Serfilippi muoverebbe dall’idea «di realizzare una bretella di collegamento parallela al tracciato autostradale, anche se sappiamo che servirebbero più di 20 milioni». Non che venga trascurata la complanare Sud «ma per quella sono già disponibili 50 milioni, anche se mi pare che la Provincia sia in ritardo nell’elaborazione del progetto».

Qualche sospetto sul tempismo della presenza in città del sottosegretario viene manifestato anche dal candidato sindaco del centrosinistra Fanesi, che giudica «una curiosa combinazione» anche la lettera recapitata due giorni fa «nella quale la dirigente, riferendosi ad una nota del 21 febbraio e che avrebbe potuto notificare mesi fa, scrive che “nelle more dell’adozione di una delibera del Cipess” e quindi di un provvedimento che ancora non esiste, il Ministero ha definanziato la realizzazione di una nuova viabilità di adduzione verso Pesaro».

Che non siano stati fattì figli e figliastri è lettura che non convince Fanesi («ci piacerebbe tanto sapere quante di queste lettere sono arrivate nella nostra regione»), che ne ha anche per la Regione («ha ostacolato questo percorso») e per Morelli («poteva dire le risorse erano riprogrammabili attraverso i fondi Fsc 2021-2027»).

M5S critici, Marchegiani c’era

Tornando a difendere l’opera («soluzione non per pochi ma per tutti»), il vice sindaco uscente ricorda infine ai Cinque Stelle, che ne hanno stigmatizzato «l’inadeguatezza e l’arroganza», che il loro candidato sindaco Marchegiani «ha votato a favore di tutti gli atti riguardanti il prolungamento dell'interquartieri».