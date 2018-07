Vandali scatenati in spiaggia Danneggiato il Circolo velico Allarme per i ragazzi ubriachi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora atti di vandalismo sull’arenile libero a Sottomonte. A una settimana dal monito e dalla denuncia, lanciata dal consigliere regionale Biancani e dai gestori di alcuni stabilimenti balneari, l’arenile fra i sottopassi 2 e 3 nella notte di sabato è stato di nuovo preso di mira da orde di giovanissimi in preda all’alcol.Questa volta il bersaglio privilegiato è stato il Circolo velico Ardizio. Sporcizia, rifiuti, bottiglie di vetro in spiaggia e altre mobike danneggiate e abbandonate, lanciate lungo la rete che delimita la ferrovia, almeno una trentina. Un altro sabato notte all’insegna dell’inciviltà, ma questa volta i vandali sono andati oltre.Danneggiato anche lo spazio del Circolo velico Ardizio. L'aspetto più preoccupante è che bottiglie di birra vuote sono state rotte nelle docce e sulla spiaggia, costituendo un pericolo per quanti frequentano la struttura e il litorale, in particolare per bambini e adolescenti.Le foto sono state postate sui social e lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Tutto è avvenuto durante una nottata di eccessi e costellata da una lunga serie di feste in spiaggia, fra Pesaro e Fano. Segnalati molti giovani, anche minorenni, ubriachi.