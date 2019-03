Vandali di notte al parco danneggiano le panchine La rabbia dell'assessore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La noia del sabato sera si tramuta in atti di vandalismo. Ragazzini che fanno branco e si divertono a danneggiare parchi urbani. Il fatto viene segnalato dall’assessore all’operatività Enzo Belloni che proprio in queste settimane sta seguendo una serie di interventi a favore degli arredi dei parchi.Le foto delle panchine divelte rimbalzano su Facebook e i commenti di condanna sono unanimi. Belloni dice: «Si sono divertiti a danneggiare le panchine ed il tavolo al parco di piazza Capra della Celletta, possibile che non sanno come divertirsi questi poverini?». Tra i commenti: «Siamo stanchi di pagare cose devastate dai cretini, devono essere loro stessi o le loro famiglie a risarcire il danno». E ancora. «Manca il senso civico».Belloni fa sapere che «il centro operativo del comune provvederà a sistemare gli arredi e ripristinare le condizioni originarie. Per fortuna sono solo divelte, non ci sono parti distrutte quindi riusciremo a intervenire. Alcuni ci chiedono le telecamere di videosorveglianza, ma certi gesti sono una questione di educazione e senso civico».