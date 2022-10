Vallefoglia, le strappa cellulare e giubbotto dalle mani: la discussione tra ex finisce con una denuncia per rapina

VALLEFOGLIA - Le ha strappatto il cellulare e il giubbotto, lei è caduta a terra. Una trentenne della zona è stata aggredita dal suo ex in discoteca, davanti a tutti. Avvisati i carabinieri che, una volta intervenuti sul posto, hanno raccolto la testimonianza e poi ricevuta la denuncia della donna nei confronti del coetaneo. L'accusa è di rapina ma appare chiaro che dietro questa violenza plateale ci sia il rifiuto alla relazione terminata.

La discussione accesa davanti a tutti

La violenza, infatti, sarebbe scoppiata dopo una concitata discussione culminata con il giaccone strappato dalle mani così come il telefonino. Da quanto appreso la donna non si è poi recata al pronto soccorso, non ha riportato contusioni o ferite.