Colpo grosso in tabaccheria: l'ignoto giocatore centra il "5" al SuperEnalotto e vince 93mila euro

VALLEFOGLIA - Sfiora il Jackpot da più di 50 milioni, ma l'ignoto giocatore di Vallefoglia ha comunque 93mila buoni motivi per eslutare.

Il SuperEnalotto ha baciato Vallefoglia con un "5" che ha fruttato una vincita da 93.102,79 euro, realizzata sabato 20 giugno, presso il punto vendita Sisal "Nuvole di Fumo" situato in Via Nazionale 132. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 23 giugno ben 53.900.000,00 euro.



