Vallefoglia, inseguimento choc. Fuggono all'alt dei carabinieri per tre etti di coca

PESARO - Bloccati, arrestati e portati nel carcere di Villa Fastiggi di pesaro i due fuggiaschi che sabato pomeriggio avevano forzato il posto di blocco d ei carabinieri a Canavaccio di Urbin o . Efficaci le ricerche d e i carabinieri della compagnia di Urbino guidata d a l capitano Puglisi. Nemmeno un’ora dopo lo schianto della Jeep dei carabinieri, partita all’inseguimento dell’Audi che non si era fermata all’alt intimato e finita contro il muso di un autocarro che proveniva dalla direzione opposta, è scattato a Talacchio di Vallefoglia l’arresto di due extracomunitari magrebini, di 30 e 24 anni, ritenuti i protagonisti della fuga.

O ra d evono rispondere di tentato omicidio ( con l’auto al posto di blocco avrebbero cercato di investire un o dei carabinier i ), resistenza a pubblico ufficiale e soprattutto detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragione della fuga, infatti, sarebbero 300 grammi di cocaina , rinvenuti in un involucro a circa 100 metri dal luogo dello schianto, di cui secondo i carabinieri i due magrebini si sarebbero liberati durante la fuga. Droga destinat a con ogni probabilità al mercato dello spaccio di Urbino e delle zone limitrofe della media e alta valle del Metauro. Tutto è successo a partire dalle 16,30 di sabato quando l’Audi , no n rispettando l ’alt dei militari , ha preso a forte velocità la direzione di Fermignan o lungo la statale 73 bis . D urante l’inseguimento ( il capitano Puglisi ha smentito il testimone che ha dichiarato di aver sentito esplodere colpi di pistola), nella ormai fatidica curva a gomito che porta al borgo di San Marino di Urbino, teatro di altri gravi schianti , la Jeep con due carabinieri a bordo si è scontrata con l’autocarro che trasportava un cingolato agricolo . I due carabinieri sono stati protetti dall’ airbag. Quello che era a lla guida , che nell’urto ha battuto la testa, è stato ricoverato al nosocomio di Urbino ed è stato ritenuto guaribile in 20 gior ni per ferite lacero contuse. La Tac non ha rivelato nessuna lesione o ematoma cerebrale . Illesi il com militone seduto al suo fianco e il guidatore dell’autocarro.

