Si barrica in casa con il cane e minaccia di far saltare il condominio: ore d'ansia a Morciola

PESARO - Si barrica in casa con in proprio cane e minaccia di far saltare il condominio. Paura a Morciola di Vallefoglia in via De Gasperi: un 38enne di origine albanese, con problemi psichici, ha rifiutato il ricovero coatto e si è barricato nella casa che divide con i genitori che però in quel momento non erano presenti. Da ore, i vigili del fuoco hanno steso un tendone sotto il balcone dove l'uomo ogni tanto si affaccia, affermando che non si farà prendere vivo. Sul posto decine di carabinieri e agenti di polizia.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++