Truffatori dello specchietto a caccia di vittime: occhio alla Golf nera

VALLEFOGLIA - La segnalazione ricalca quanto avvenuto in altre zone: la truffa del finto incidente. La variante, in questo caso, è rappresentata dagli occupanti dell’auto che vogliono mettere in piedi il raggiro: tutti extracomunitari. «Alla rotatoria di Padiglione (nella strada che Montecchio porta a Rio Salso, ndr), tre extracomunitari con un’auto nera, penso una Golf, mi hanno intimato di fermarmi a suon di clacson e luci - racconta il testimone diretto -. Mi sono fermato, mi hanno affiancato e dal finestrino sostenevano che li avrei urtati. Gli ho urlato contro un vaff... e che avrei chiamato subito la polizia. Si sono subito dileguati. I carabinieri mi hanno detto che avrebbero mandato una pattuglia a controllare...». La segnalazione è stata poi confermata da un altro testimone: «Si aggiravano intorno alla scuola primaria di Padiglione verso le 20, avevano una golf nera e sono andati a piedi verso il ponte dietro la scuola con aria sospetta. Erano in 2 con jeans e giubbotto nero». L’allarme è stato lanciato su Sos Vallefoglia nella speranza che nessuno venga colto si sorpresa e raggirato.