«Tre ladri fuori da casa ma il telefono del 112 squillava a vuoto»

di Gianluca Murgia

VALLEFOGLIA - Hanno sentito il rumore di alcuni passi, fuori dalla loro casa, alle tre di notte. Sono usciti fuori e hanno visto il cancello del giardino aperto e tre persone vestite di nero intente, con un attrezzo, ad aprire un furgone parcheggiato lì davanti. Urlando, sono riusciti a mettere in fuga i ladri ma, subito dopo, c’è stata la disarmante sorpresa: hanno chiamato tre volte il 112 senza ricevere risposta. A quel punto hanno telefonato al 113 ma la polizia, al centralino, ha risposto che Vallefoglia non era territorio di loro pertinenza. Ad onor di cronaca al 112 di Pesaro non risultano telefonate ricevute a quell’ora. Con le linee intasate o con una sovrapposizione di telefonate una delle tesi - che però non cambia la sostanza: la paura dei cittadini per un mancato intervento delle forze dell’ordine - potrebbe essere che la telefonata sia stata dirottata in automatico su Rimini o su Urbino. Che, comunque, non avrebbero mai risposto.