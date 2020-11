Vallefoglia, nella piana i primi striscioni contro il biodigestore

VALLEFOGLIA L'impianto ancora non c'è, ma del progetto se ne parla e arrivano le prime proteste. “Biodigestore? No grazie”. E’ lo striscione-lenzuolo spuntatoi nella zona di Vallefoglia per contestare la scelta dell’ubicazione dell’impianto nella piana di Talacchio, un’area a vocazione industriale. Non si sa chi l'abbia realizzato, considerato che la piana è scarsamente abitata ma i residenti di Vallefoglia e Tavullia sono in allerta. Non è il primo striscione di protesta che appare. Settimane fa, quando si era ventilata l’ipotesi dell’impianto all’ex Pica, nella zona di Pesaro, anche i residenti di Borgo Santa Maria avevano protestato. Il progetto del biodigestore è portato avanti dalla società Green Factory, una società di scopo creata da Marche Multiservi che ha già presentato le prime richieste alla Provincia di Pesaro e Urbino, ente deputato al rilascio delle autorizzasioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA