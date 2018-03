Supermarket senza pace: prima la rapina e poi il furto della cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – Non c’è pace per il supermercato Coop di Vallefoglia: dopo la rapina di sabato scorso nella notte ignoti hanno rubato la cassaforte.E’ successo questa notte: ignoti hanno forzato una porta a vetri, si sono introdotti all’interno del supermercato Coop in via Paganini nr. 23, e hanno divelto dal suo basamento, una cassaforte con all’interno somma contante di euro 10.000,00 circa. Danno complessivo di euro 12.000,00 circa, coperto da assicurazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza. Sono stati giorni tremendi per la Coop di Vallefoglia: sabato sera un bandito solitario aveva puntato una pistola alla cassiera facendosi consegnare circa 1.300 euro.