Stefano Conti morto a 20 anni: ora la strada finisce sotto accusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Un consulente tecnico, le buche ricoperte con le indagini in corso, altre due gomme bucate da altre auto in quella maledetta notte in cui Stefano Conti, per tutti “Teto”, ha perso la vita a soli 20 anni nel tragitto che separa Montecchio da Montegridolfo.È morto sul colpo, tra sabato e domenica 8 aprile, in via Belvedere, strada di campagna senza illuminazione disseminata di buche e avvallamenti. Stava tornando a casa. Era da solo. Una sterzata, poi la tragedia. «Stefi non c’è più - aveva sottolineato la sorella, Chiara - la gomma della sua auto è esplosa e quel tratto di via Belvedere fa schifo». Parole non rimaste inascoltate: ieri la procura ha nominato un perito tecnico che avrà il compito di effettuare accertamenti tecnici «non ripetibili ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile» sulla ricostruzione della dinamica dell’ incidente stradale, eventuali violazioni e l’ispezione del veicolo incidentato con particolare attenzione al pneumatico sinistro esploso quella notte. Probabile che venga chiesto il parere a un esperto del settore gomme. Sul tavolo diverse domande: è stata l’esplosione del pneumatico a causare l’ incidente o è stata una conseguenza di qualcosa, magari di un’animale selvatico che ha attraversato la strada all’improvviso? Le buche sono state una causa, la concausa o non hanno nulla a che fare? In questi giorni di dolore sono emersi particolari da soppesare: operai della Provincia, titolare di quel tratto di strada, pochissimi giorni dopo l’ incidente hanno provveduto a chiudere le buche presenti, con le indagini in corso, senza preavviso.