«Sposami», ma lui esita â€‹Lei lo picchia, volano schiaffi, insulti e piatti

VALLEFOGLIA - Si conoscono in chat, vanno a vivere insieme e dopo una settimana di convivenza lei gli chiede di sposarla. A quel punto lui temporeggia e finisce tra urla, schiaffi e piatti rotti con tanto di intervento finale dei carabinieri. E’ la cronaca di una notte turbolenta a Montecchio di Vallefoglia. Lui e lei, entramti on line tramite una delle applicazioni social per cercare appuntamenti e relazioni. La chat è andata avanti per un po’, finchè l’uomo, operaio residente a Montecchio, ha invitato lei a vivere da lui.La donna non è della zona e dunque per iniziare a frequentarsi ha deciso di spostarsi. E lo ha fatto anche perché lui si è sbilanciato parlando già di possibile matrimonio. L’altra sera lei, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti, ha chiesto quando il compagno aveva intenzione di sposarla. Ma lui ha abbozzato: «E’ appena una settimana che stiamo insieme, cerchiamo di conoscerci meglio. Andiamo avanti ancora un po’ a convivere».