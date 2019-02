Sfondano la vetrina con l'ascia ​e fanno incetta di profumi costosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Ancora una volta ladri di profumi in azione alle Profumerie Cap di Montecchio. L’allarme è scattato durante la notte tra martedì e giovedì intorno alle 2.30 in via Giacometti 12 nel centro Arcobaleno di Vallefoglia dove si trova il punto vendita.Si tratta anche questa volta di un gruppo di professionisti che hanno razziato prodotti delle migliori marche. Il titolare del negozio è stato svegliato dai carabinieri che erano già intervenuti sul posto quando è partito l’allarme. I malviventi devono aver usato un oggetto pesante, forse un’ascia, per spaccare la vetrina dell’esercizio ed entrare al suo interno. La razzia dei profumi è stata precisa e mirata agli articoli più costosi e ricercati. Un colpo da esperti dunque.