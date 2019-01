Si schianta contro le auto ferme per socccorrere mezzi fuori strada: ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Una patina di ghiaccio sulla strada ha innecato, questa mattina intorno alle 7, una paurosa carambola a Cappone di Vallefoglia. E' partito tutto con due auto che hanno sbandato sull'asfalto gelato finendo fuori strada. Poco dopo, sul posto si fermati un furgone e un'auto per dare assistenza alle persone finite fuori strada. Ma a questo un punto un uomo alla guida di un'altra auto ne ha perso il controllo finendo per scontrarsi contro i mezzi fermi in strada. E' stat proprio il conducente di quest'ultima auto ad avere la peggio: ferito, anche se in maniera non preoccupante, è stato portato all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Pian del Bruscolo.