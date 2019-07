Schianto sull'asfalto viscido tra un'auto e una moto: grave il centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Grave incidente questa mattina a Montecchio di Vallefoglia: centauro di 66 anni grave all'ospedale.L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12,45. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, ma pare che un ruolo importante lo abbia avuto l'asfalto reso viscido dall'acquazzone, si sono scontrate un'auto ed una moto. Il centauro è stato soccorso dagli operatori dell 118, che, in un primo momento, avevano anche allertato l'eliambulanza. Ma poi, una volta stabilizzato, l'uomo è stato portato all'ospedale San Salvatore di Pesaro in codice rosso. Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita.