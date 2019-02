Sbanda e vola fuori strada con la moto: grave un centauro 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - E’ finito con la sua moto nel fosso ai lati della strada nel senso opposto di marcia che stava percorrendo. E’ quanto capitato ad un motociclista, un 48enne residente a Montecchio, rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato questa mattina poco prima di mezzogiorno mentre stava percorrendo Strada delle Regioni in direzione di Montelabbate. Non è chiara la dinamica dei fatti perché se da un lato l’unico mezzo coinvolto è la motocicletta, una Bmw, la fuoriuscita di strada porta a pensare che il motociclista sia stato costretto da un altro veicolo ad una manovra improvvisa che lo ha portato prima nella carreggiata del senso di marcia opposto e poi nel fossato al di là di questa. In ogni caso sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trovato l’uomo comunque cosciente e lo hanno liberato dal casco che aveva ancora allacciato. Poco dopo è atterrata nei parcheggi delle aziende ai lati della strada anche l’eliambulanza per caricare il 48enne a bordo e trasportarlo all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.