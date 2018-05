Razzia nella notte: rubati occhiali griffati per 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – Hanno sfruttato il nebbiogeno per offuscare le telecamere e sono scappati con più di 400 paia di occhiali da sole, per un valore di oltre 50.000 euro. Era l’1.14 della notte quando almeno due malviventi hanno forzato la porta d’ingresso al lato galleria dell’Ottica Dr, in via Giacometti 10 di Montecchio di Vallefoglia. Le telecamere hanno ripreso un componente della banda adoperarsi per oltre quattro minuti per forzare l’ingresso, e a un certo punto si è accovaciato guardando nella direzione del bar Titilla, a poche decine di metri dall’ottica, probabilmente sospettando di essere colto in flagrante da qualcuno. Un ragazzo, secondo i carabinieri, ha visto fuggire due persone a piedi, uno dei quali aveva con se uno scatolone contenente il bottino rubato. Ancora non si sa se la gang avesse una macchina parcheggiata in lontananza o si fosse spostata sempre a piedi.