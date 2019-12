Ragazzine 15enni picchiate in disco: individuate e segnalate le coetanee che le hanno aggredite

VALLEFOGLIA - Erano state aggredite e picchiate solo per uno sguardo. Vittime, durante una serata in un locale della zona, tre 15enni. A scagliarsi contro di loro un gruppetto di ragazzine coetanee che, ora, sono state individuate e segnalate dai carabinieri di Vallefoglia.

«Altrimenti questi elementi si sentono solo più forti e fieri del fatto che la gente abbia paura di loro» ha commentato la madre di una delle ragazzine aggredite che ha informato l’Arma ma non ha voluto sporgere denuncia. Le forze dell’ordine, dopo la segnalazione della donna, effettueranno così ulteriori attenzionamenti e informeranno le rispettive famiglie del gruppetto. Ricordiamo che una delle ragazzine aggredite era stata afferrata per i capelli e trascinata per terra per diversi metri all’interno della pista del locale. Il gesto, brutale quanto improvviso, le aveva provocato il distacco di diversi capelli con un vistoso ematoma e svariati graffi. Una seconda minorenne era stata colpita da un pugno in bocca. La serata si era conclusa con l’intervento tempestivo del servizio interno di sicurezza, le medicazioni in infermeria e l’arrivo nel locale della madre di una delle ragazze ferite. Il gruppetto era stato sbattuto fuori dal locale ed era andato via: in pochi giorni è stato individuato e segnalato.



