Quando i bambini diventano bulli: due casi anche nelle scuole medie

di Gianluca Murgia

VALLEFOGLIA - Non poteva più andare in bagno da solo: appena ci provava, con enorme difficoltà causata da alcuni problemi di deambulazione, c’era chi gli spalancava la porta per prenderlo in giro. A questa brutale consuetudine, poi, si sommavano offese di ogni genere e vere e proprie minacce fisiche. Ripetutamente bullizzato: è stato un anno difficile per un minorenne disabile, che vive nell’hinterland pesarese e frequenta la scuola media.Ma di casi simili, nella zona, se ne segnalano purtroppo anche fuori dagli istituti scolastici. L’episodio più inquietante è quello di un gruppo di fratelli in età pre-adolescenziale, appartenenti a una famiglia problematica. Stalkerizzavano da mesi un’anziana vicina di casa. La donna non riusciva più a vivere in tranquillità, veniva vessata regolarmente anche con l’utilizzo di cellulari e con citofonate ripetute nel cuore della notte.