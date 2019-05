Portano via le slot machine â€‹dal bar e le caricano sul furgone rubato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – I ladri a Montecchio hanno rubato un furgone dalla ditta Effe Salotti e ne hanno scaraventato il contenuto fuori. Tant’è che infatti sono stati trovati dei divani abbandonati in strada. I ladri più o meno alla stessa ora hanno anche forzato la porta d’ingresso al bar Parioli a Montecchio e da qui hanno portato via tre slot machine, piene di monetine. Sono state ritrovate in mattinata, svuotate e abbandonate. Con loro anche il furgone rubato. Segnalati colpi anche in azienda a Talacchio dove sono riusciti ad entrare in degli uffici. I carabinieri stanno acquisendo elementi utili alle indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero essere utili a ricostruire i movimenti della banda o delle bande e circoscrivere il loro raggio d’azione.