Il piccolo Daniel ha fretta: la mamma partorisce dentro l'ambulanza

VALLEFOGLIA - Parto in ambulanza l’altra notte fa nel tragitto tra Montecchio di Vallefoglia e l’ospedale di Pesaro. Una 27enne residente a Montecchio si è accorta che era giunto il momento ed ha chiamato il 118. Il maschietto però proprio non ha voluto aspettare ed è nato all’interno del mezzo mentre stava per raggiungere il San Salvatore. Il parto comunque è riuscito senza problemi: in piena notte ed in movimento è venuto alla luce Daniel. Sicuramente per i genitori un aneddoto da raccontare. Non è un fatto inedito ma va sottolineata la prontezza e l’affidabilità del personale del 118.