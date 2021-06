Il bimbo ha fretta di nascere: aiuta l'amica a partorire guidata dall'operatrice al telefono

PESARO - Ha raccontato la sua straordinaria esperienza in un post su Facebook. Alessandra Mariani, cittadina di Vallefoglia, dopo aver smaltito un impressionante carico di adrenalina, ha raccontato la sua esperienza per scusarsi con la persona che l’ha guidata verso l’uscita dal tunnel.

Nel tunnel c’era lei insieme ad una amica che all’improvviso è entrata in travaglio. Alessandra non ha perso tempo e ha chiamato un’ambulanza. Difficile in quella fase stabilire se il neonato abbia avuto una fretta vulcanica di venire al mondo o se il mezzo di soccorso non abbia rispettato i tempi del soccorso. Sta di fatto che in attesa che arrivasse le cose sono precipitate. Ma è rimasta in linea l’operatrice del 118 che non ha mai perso il suo spirito e il senso del suo ruolo. Ha guidato Alessandra passo passo fini a quando il bambino non è venuto al mondo. Però Alessandra era in preda al panico e anche alla rabbia per quell’ambulanza che non arrivava. E vuoi per la tensione vuoi per l’ingiustizia di un soccorso che non arriva, ha sfogato la sua tensione al telefono. ieri mattina ha raccontato l’episodio accaduto il 10 giugno, chiedendo scusa all’operatrice e ringraziandola sinceramente.

