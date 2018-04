Palloncini e rose bianche per lo straziante addio a Stefano "Teto" Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA- Innumerevoli palloncini bianchi e splendide rose altrettanto candide per ricordare la sua giovane età. Stefano Conti aveva solo 20 anni. Montecchio, anzi, l’intera Vallefoglia si è stretta attorno ai famigliari e agli amici di Teto, il ragazzo di 20 anni scomparso nella notte tra sabato e domenica a causa di uno schianto con la sua Citroen Cabrio in via Belvedere, sulla strada di campagna che da Montecchio porta a Montegridolfo, paese in cui abitava.La Parrocchia di Santa Maria Assunta era gremita: oltre duemila persone hanno voluto per quanto possibile arginare l’immenso dolore che la famiglia Conti sta provando. C’erano tutti: i tanti amici della compagnia del Ciao 2000, i suoi compagni di squadra del Mondaino con i quali stava condividendo il primato nella classifica del girone R della Seconda Categoria dell’Emilia Romagna; i suoi ex compagni di classe. «Stefano era un compagnone, un amico di tutti sempre sorridente. Ma non si nascondeva e diceva sempre la sua»: questo uno stralcio delle letture proposte dagli amici durante il funerale. Parole di affetto e di dolore che rimandano tutte ad un ragazzo positivo, sereno. Stefano Conti sognava di diventare un grande portiere: quella tragica sera non è andato in discoteca perché il giorno dopo avrebbe avuto la partita e aveva scelto di coricarsi presto come fa un buon atleta. Non poteva esserci modo migliore per ricordarlo di un forte grido motivazionale tipico dei pre-partita: una scelta spontanea, di cuore dei suoi attuali compagni di squadra accorsi rigorosamente in tuta di rappresentanza a portargli il loro ultimo saluto.