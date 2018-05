Paghe in ritardo agli autisti degli scuolabus: sindacati protestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - C’è anche il territorio di Vallefoglia coinvolto nella difficile e delicata situazione che stanno vivendo da mesi circa 70 autisti della Tundo, la ditta pugliese che ha in carico l’appalto per il trasporto pubblico scolastico (scuolabus e mezzi per sostegno scolastico) in diversi comuni della Provincia tra i quali Pesaro, Fano, Petriano, Fermignano, Monteciccardo, Gabicce Mare e, appunto, Vallefoglia.A sollevare il problema sono le associazioni sindacali dei trasportatori Filt Cgil e Fisascat Cisl che definiscono una vera e propria odissea il momento vissuto dai dipendenti. «Nonostante i numerosi incontri effettuati da ottobre 2017 con tutti gli attori coinvolti nella partita e con i sindaci e assessori dei comuni coinvolti, – si legge in una nota congiunta – la Società Tundo, titolare dell’appalto, continua ad erogare in ritardo le mensilità e per alcuni lavoratori, cosi ci riferiscono, manca ancora l’erogazione della tredicesima».