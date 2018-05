Ondata di furti in casa: â€‹un'intera via finisce nel mirino dei ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - La tregua è durata poco. Il bel tempo è tornato a favorire anche le visite “sgradite” di ladri e truffatori nelle case di Vallefoglia. In questi ultimi tempi la popolazione è particolarmente sensibile al tema della sicurezza pubblica proprio per il verificarsi di episodi del genere. Lo “sfogo”, come avviene sempre più spesso, è sui gruppi social dedicati a ciò che accade nel comune dove c’è chi ha segnalato i ladri in via Marco Biagi a Morciola (più o meno davanti al centro commerciale Cento Vetrine). Qui i ladri avrebbero fatto visita a diverse abitazione sfruttando i passaggi dei garage addirittura agendo in pieno giorno. Ma anche dal punto di vista delle truffe sono stati segnalati casi piuttosto recenti come quello di falsi operatori di enti pubblico o privati, ragazzi che suonando alla porta chiedono ai residenti di compilare un modulo per il contatore condominiale spiegando che, in caso di mancata firma, potrebbe essere staccata la luce.