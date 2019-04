Nervosi al controllo: trovati â€‹nella loro auto soldi e panetti di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Sorpresi con l’hashish nell’auto. Un normale controllo del territorio, ma i carabinieri trovano due ragazzi con la droga. È successo a Vallefoglia dove i militari della stazione locale hanno fermato due marocchini di 34 e 32 anni. Viaggiavano su una Ford Focus e qualcosa ha fatto alzare le antenne ai carabinieri. Che hanno approfondito il controllo. Residenti tra Montelabbate e Montecchio, i due, alla vista degli uomini in divisa, infatti si sono mostrati molto agitati. Segnali di nervosismo che i militari hanno colto immediatamente e che hanno portato a un controllo ulteriore del veicolo e dei due. Non si sbagliavano perché infatti è emerso che in auto c’erano circa 40 grammi di hashish divisi in due panetti. Non solo, i due avevano con loro 500 euro, ritenuti un possibile provento di spaccio. Sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente.