Vallefoglia e Montelabbate: ecco tutte le vie da evacuare per la bomba

VALLEFOGLIA – Domenica la rimozione della bomba ritrovata nel cantiere. A tale proposito le due amministrazioni comunali coinvolti nelle operazioni ovvero Vallefoglia e Montelabbate, hanno dato ulteriori indicazioni in merito alla popolazione attraverso i canali social e siti internet. Per quanto riguarda Vallefoglia il sindaco Ucchielli ha ribadito che «Le operazioni di evacuazione delle vie indicate inizieranno alle 7 e si dovranno concludere tassativamente entro le ore 10. Dalle 10 alle 13 la zona da evacuare dovrà essere completamente sgombra». L’amministrazione mette a disposizione per chi avesse necessità le seguenti strutture di accoglienza: “Morciola Sporting” a Morciola (Bocciodromo comunale); Palestra di Piazza Europa a Morciola, Palafoglia “Sesto Ondedei” a Bottega, campo sportivo comunale di Morciola, Aula Magna, palestra e parco retrostante la struttura scolastica a Pian Mauro di Pian del Bruscolo. Le strade di accesso alla zona da evacuare saranno chiuse dalle ore 7 di domenica mattina fino a fine operazioni previste per le ore 13. In caso di bisogno si può contattare lo 0721 489711. Il Comune indica anche alcune precauzioni da adottare durante l’evacuazione: portare con se cellulare, documenti, eventuali medicinali e quanto serve per un’autonomia di 3-4 ore; rimuovere i beni mobili esterni dalle abitazioni (vasi, cisterne, ecc.), tutti i veicoli parcheggiati all’esterno vanno spostati o all’interno dei fabbricati o fuori della zona rossa, vanno evacuati anche gli animali e le finestre vanno tenute aperte, i vetri nastrati ad “X” e le tapparelle o scuroni chiusi.