Vallefoglia, nell'area del centro commerciale e servizi Arcobaleno

VALLEFOGLIA - Allarme nella tarda serata per un incendio divampato alle porte di Montecchio di Vallefoglia lungo via Roma nell’area del Centro commerciale e di servizi Arcobaleno. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero interessato gli uffici di un’assicurazione. L’allarme è scattato attiorno alle 22 e sul posto si sono immediatamente portati quattro mezzi dei vigili del fuoco di Pesaro, tra cui un’autobotte e un’autoscala. In tutto sono all'opera 10 persone compreso il caposquadra. Sul luogo anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri di Vallefoglia e, in via precauzionale, anche un mezzo del 118.

