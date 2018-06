Malore fatale: donna cade â€‹nella piscina in giardino e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELABBATE- Dramma nel tardo pomeriggio nella zona di Montelabbate dove una signora di 84 anni è morta stroncata da malore nel giardino di casa dopo essere caduta in una piccola vasca-piscina dove tra l’altro c’erano solo pochi centimetri d’acqua.L’allarme è stato immediato tanto che è stata allertata anche l’eliambulanza da Ancona che si è alzata in volo ma che nel frattempo è poi stata richiamata ed è tornata indietro quando è stato constatato il decesso dell’anziana per cause naturali. La signora quando si è sentita male all’improvviso è stata subito soccorsa dai familiari che hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto anche il personale 118 che ha tentato di rianimarla ma per l’anziana non c’era ormai più nulla fare.