Gira intorno ai locali dei giovani con addosso due etti di hashish: arrestato

VALLEFOGLIA – L’hanno visto aggirarsi introno ai luoghi di ritrovo dei giovani ed hanno deciso di controllarlo. Intuizione azzeccata, quella dei carabinieri di Vallefoglia, perché quel 32enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi. Altri 5 grammi, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, gli è stato trovato a casa: è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.