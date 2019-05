I ladri provano a entrare in banca e all'ufficio postale: restano a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Un’ondata di furti e tentativi di intrusione in banca e uffici e aziende. Tutto nella notte tra martedì e mercoledì. Verso le 3,45 i ladri hanno tentato di spaccare la vetrata delle poste a Rio Salso. Colpi ben assestati anche al monitor del bancomat. Hanno praticato un foro e poi vi hanno svuotato il contenuto di un estintore, ma non sono riusciti a entrare e a impossessarsi del denaro. Hanno fatto solo danni imbrattando l’ufficio postale. A quel punto, non domi, si sono spostati poco lontano alla vicina filiare di Banca Intesa che è inglobata in un palazzo e dove con un piede di porco hanno aperto la porta d’ingresso e rotto il sensore volumetrico dell’allarme. Ma anche quel colpo è finito a mani vuote. Sul posto è arrivata prontamente la guardia giurata della Vigilar che ha messo in fuga i malviventi. Probabilmente c’era un palo che ha avvisato dell’arrivo dell’auto della Vigilar.