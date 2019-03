Ladri all'assalto delle case: raffica di incursioni tentate e riuscite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Allarme furti nella zona di Pian del Bruscolo. Nelle ultime ore gli allarmi di incursioni e raid ladreschi si sono moltiplicati e i cittadini hanno commentato sui social. Le segnalazioni sono arrivate da Padiglione, Rio Salso, Case Bernardi e anche da alcune zone di Vallefoglia e da Borgo Massano. Ci sono stati episodi sia di effrazioni riuscite sia di solo tentate dove i malviventi non sono riusciti per fortuna ad entrare nelle abitazioni. In un paio di casi però l’incursione si è verificata: alcune famiglie si sono accorte di aver avuto ladri in casa perché rientrando per l’ora di cena, hanno trovato mobili e cassetti sottosopra con diversi oggetti lasciati in giro. In quel caso i malviventi hanno forzato le finestre e sono entrate da quelle per rovistare e mettere a soqquadro le abitazioni alla ricerca di soldi, oro e oggetti da rubare. In base alle denunce fatte ai Carabinieri, il valore della refurtiva non risulta molto elevato ma certo resta la preoccupazione e la rabbia nel sapere di persone ignote aver violato il proprio domicilio.