Incappucciati all'assalto â€‹del supermarket: vigilanza e allarme sventano il colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – Incappucciati tentano l’assalto notturno al supermercato, ma vengono messi in fuga dall’allarme e dalla vigilanza privata.L’allarme è arrivato dall'Eurospin di Vallefoglia intorno all’1,15 di questa notte, immediatamente una pattuglia Vigilar si è precipitata sul posto mettendo in fuga i ladri con il passamontagna. Immediato anche l’arrivo dei carabinieri: dalle successive verifiche è emerso che i ladri non sono riusciti a portare via nulla.