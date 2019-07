Un fulmine centra la lavatrice: si sviluppa un incendio nel garage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Paura ieri pomeriggio a Montecchio di Vellfoglia, durante il temporale che ha flagellato la zona nel tardo pomeriggio.Un fulmine, infatti, è entrato fin dentro il garage, colpendo una lavatrice. Per fortuna in quel momento non c'era nessuno dentro il locale, anche perchè dopo la saetta un piccolo incendio un principio d'incendio dall'elettrodomestico. Immediato, e risolutivo, l'intervento dei vigili del fuoco.