Scoperta choc, la folle moda dei ragazzini Corrono in strada e schivano le auto

VALLEFOGLIA - «Pazzesco, andavo al lavoro in auto e due ragazzini, avranno avuto circa 10 anni, erano sul marciapiede. Mentre passavo hanno attraversato, schivandomi, e poi si sono messi a ridere». L’allarme lanciato su Facebook arriva da Vallefoglia e in breve tempo ha catalizzato decine di segnalazioni simili: ragazzini che sfidano le auto in corsa, che sbucano fuori all’improvviso mettendo a repentaglio la vita, quella degli automobilisti costretti a schivarli e quella degli altri passanti che di sponda potrebbero essere travolti.Una nuova roulette russa, stupida, senza senso. Una sfida con il sorriso in faccia. Una moda che ciclicamente torna a insinuarsi nella testa di qualche minorenne e poi, per emulazione della deficienza, altamente feconda, trova praticanti sempre più giovani.