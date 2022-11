VALLEFOGLIA - Domani la comunità di Vallefoglia si unirà nell’ultimo saluto all’assicuratore Patrizio Pierucci, 57 anni, morto lunedì mattina per un infarto nella sua auto, che aveva appena parcheggiato in via Pio La Torre, pochi secondi prima di andare al lavoro nell’agenzia del centro commerciale di Montecchio.

Il funerale di venerdì è in programma alle 15,30 preceduto dal rosario di questa sera alle 18,30. I riti funebri si terranno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Cordoglio non solo a Vallefoglia, ma anche a Babbucce, nel comune di Tavullia, dove il professionista viveva. Patrizio Pierucci era conosciuto pure a Pesaro perché fratello di Paolo Pierucci, il fondatore insieme a don Gianfranco Gaudiano della casa di accoglienza Villa Moscati, scomparso in seguito a un tumore nel 2014, all’età di 51 anni.

Pierucci era nato e vissuto in gioventù a Montecchio, tra gli anni ’70 e ’80 aveva suonato il sassofono tenore nel corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo, diretto dal maestro Roberto Vagnini. Sposato, separato, convivente, due figli, due nipotini, si era diplomato al conservatorio Rossini di Pesaro, aveva insegnato musica nelle scuole medie e all’istituto magistrale Morselli. Poi attorno al ’95 la svolta della sua vita con l’apertura della ormai storica agenzia assicurativa. Le condoglianze alla famiglia da parte del Comune di Vallefoglia e della banda Giovanni Santi.