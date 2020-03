Compra su internet 57mila euro di elettrodomestici, ma le arrivano vecchi rottami: presi i truffatori

VALLEFOGLIA - La truffa corre sul web, per un danno di ben 57 mila euro, ma i carabinieri hanno incastrato i responsabili. I carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia per cinque mesi hanno indagato su una truffa on line ai danni di una cinquantatreenne di Petriano, denunciata a ottobre 2019. La donna aveva acquistato uno stock di piccoli elettrodomestici dalla Germania, pagando la merce per nuova per ben 57.000 euro. All’arrivo, però, il materiale si è rivelato tutt’altro: oggetti usati, alcuni anche rotti e per nulla rispondenti alla descrizione ottimistica che ne era stata fatta on line.

Certo risalire ai truffatori a seguito di un acquisto all’estero sembrava un’impresa impossibile, che però non ha scoraggiato i militari. Dopo cinque mesi d’indagini, la svolta: i responsabili della truffa sono un marocchino pregiudicato di trentacinque anni residente a Saronno e un’italiana coetanea della vittima italiana. I due sono stati entrambi denunciati all'autorità giudiziaria con l’accusa di truffa in concorso, ma per la vittima, come spesso accade in questi casi, comincia ora la battaglia per recuperare il denaro perduto e non sarà un’impresa semplice.

