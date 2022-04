Cineteatro Santi lavori iniziati: potrà contenere 336 spettatori. Il sindaco: «Sarà utile a tutta la nostra valle»

VALLEFOGLIA - Proseguono con regolarità e, al momento, secondo il programma prestabilito, i lavori di costruzione del nuovo cinema, teatro e auditorium per la Musica “G. Santi” a Bottega.

L’Amministrazione comunale fa sapere che in questi giorni la ditta Mulazzani srl sta realizzando i pali di fondazione e la preparazione del piano per la posa in opera della struttura che verrà poi effettuata dalle ditte Cicai Soc.Coop. Consortile di Rimini e Borgiani Prefabbricati srl di Perugia che sono in Raggruppamento temporaneo di impresa con la ditta Mulazzani.

«La nuova struttura in via di costruzione - ricorda il sindaco - avrà una capienza complessiva di 336 posti e al suo completamento apporterà sicuramente qualità e prestigio a tutta la Città di Vallefoglia. Sarà utilizzata principalmente da tutte le scuole del territorio ma ne potranno beneficiare anche i gruppi giovanili, i complessi bandistici, i cori e le compagnie dialettali, in quanto l’opera è stata progettata per essere al servizio di tutta la Vallata del Foglia».

