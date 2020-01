Vallefoglia, un branco di lupi ai aggira nei campi tra case e strade/Video

VALLEFOGLIA - Continuano gli avvistamenti di lupi in branco vicino a strade e anche abitazioni a cavallo tra Vallefoglia e Tavullia, In particolare le immagini del video (postato sul gruppo Facebook "S.O.S. Vallefoglia") si riferiscono a via Carrate zona Costa di Padiglione nel comune di Tavullia ma potrebbe trattarsi dello stesso branco dal momento che possono spostarsi in un solo giorno di numerosi chilometri.



La segnalazione è solo una delle ultime in serie. Gli animalisti e gli ambientalisti consigliano di tenere un atteggiamento di tranquillità ed evitare comunque allarmismi in quanto molto difficilmente i lupi attaccano l’uomo, avendone ancora più paura.

