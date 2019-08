Batte la testa mentre scarica il camion: è grave Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELABBATE - Stava effettuando gli ultimi scarichi quando ha sbattuto violentemente la testa. Grave infortunio sul lavoro a Osteria Nuova, all’esterno dell’azienda Ulissi di piazza Matteotti, a pochi giorni dalla settimana di Ferragosto tradizionalmente caratterizzata dalla chiusura delle attività industriali. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18.30 lungo via Pantanelli, nella zona industriale di Montelabbate, a un dipendente di una ditta di autotrasporti che stava scaricando la merce da alcuni autocarri fermi davanti al capannone.Dalle prime ricostruzioni si trattava di attività di routine ma qualcosa è andato storto e l’uomo, per cause ancora non del tutto chiare, ha sbattuto la testa durante queste operazioni. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il personale della Potes ha fatto intervenire anche l’eliambulanza. Icaro è stato fatto scendere a poca distanza, in una piazzetta di via Brodolini, e l’uomo è stato caricato per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente è anche arrivato l’ispettorato del lavoro e una pattuglia della polizia locale di Montelabbate