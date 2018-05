Banditi alle Poste: legano â€‹tutti con le fascette e rapinano anche una cliente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – Non c’è stato nessun ferito ma la paura è stata tanta. Due uomini hanno fatto irruzione nell’ufficio Postale e lo hanno rapinato. Prima hanno immobilizzato con delle fascette da elettricisti una dipendente, un postino ed una cliente, poi hanno preso 770 euro in un cassetto. Non contenti dell’esito della rapina, hanno preso anche 350 euro che appartenevano alla cliente dell’ufficio postale. Poi si sono allontanati a bordo di una Range Rover grigia facendo perdere le loro tracce.