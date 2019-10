Bambino di 7 anni travolto ​dall'armadio: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Paura a Bottega di Colbrodolo, nel Comune di Vallefoglia, per un grave inciente domestico accaduto ad un bambino di 7 anni.Il piccolo, che era in casa con i genitori, è stato travolto da pesante armadio caduto per motivi ancora da stabilire. Grandissimo lo spavento di mamma e papà, che hanno imediatamente chiamato i soccorritori del 118. Che hanno allertato l'eliambulanza, atterrata a fianco della locale scuola. Il bimbo, che comunque era vigile, è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona