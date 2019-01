Lite sul prezzo, artigiano preso a colpi di accetta: arrestati madre e figlio

di Osvaldo Scatassi

VALLEFOGLIA -, ieri sera sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato nella loro abitazione a Montecchio in via XXI Gennaio. Ma i due cellulari e i 500 euro rubati all’artigiano erano già spariti. In manette sono finiti madre e figlio albanesi, lei 70 anni e lui 40, entrambi con l’accusa di rapina e lesioni gravi anche se materialmente ad aver utilizzato l’ascia è stata la donna. Non è scattato invece il reato di sequestro di persona nonostante l’artigiano sia stato rinchiuso in una stanza.