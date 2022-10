VALLEFOGLIA - Costi dei materiali edilizi fuori controllo per le imprese, in particolare il prezzo del bitume e del catrame da stendere sulle strade quasi raddoppiato, cantieri più onerosi per il Comune e di conseguenza lavori pubblici tagliati e a ranghi ridotti. E se si aggiungono i rincari dell’energia, la situazione diventa ancora più preoccupante. Ne sanno qualcosa gli amministratori di Vallefoglia dove i 540.000 euro del tesoretto dell’avanzo di bilancio non bastano per asfaltare tutte le vie che ne avrebbero bisogno.

«A causa dell’aumento dei costi delle materie prime di oltre il 30% siamo stati costretti a limitare e ridurre notevolmente gli interventi sulle strade per contenere e mantenere la spesa entro gli stanziamenti previsti» lancia l’allarme il sindaco Palmiro Ucchielli. Le amministrazioni stanno lavorando dentro la bolla della speculazione per il rincaro dei materiali e in generale con il fiato sul collo della inflazione e fanno l’impossibile per portare a termine i lavori. Ma il blocco dei cantieri sempre più cari, specie quelli legati agli interventi edilizi del Pnrr, è dietro l’angolo.

«Sono necessarie risorse del Governo per coprire la spesa aggiuntiva dei lavori edilizi» si auspica Ucchielli. Il costo complessivo del progetto per le asfaltature, approvato in giunta, è pari a 540.000 euro ed è finanziato interamente con l’avanzo di amministrazione, «ma i costi delle materie prime ci hanno limitato - sottolinea il sindaco di Vallefoglia -, pur confermando l’impegno per il mantenimento in ottimo stato delle strade comunali. Una delle nostre priorità alle quali non possiamo certo rinunciare. Ogni anno destiniamo una parte consistente delle risorse del bilancio, garantendo così una circolazione sempre più sicura e confortevole a pedoni, ciclisti e automobilisti e, nello stesso tempo, apportando anche una immagine di decoro e ordine a tutte le frazioni del territorio».

Ecco la mappa delle strade che saranno asfaltate nei prossimi mesi: a Morciola via Mattei e via Meucci, a Bottega via Nazionale (banchina stradale), a Colbordolo via Caravaggio, a Coldazzo una parte di via Coldazzo, a Talacchio l’intervento di asfaltatura riguarderà via del Borgo, a Montecchio saranno rifatti i manti stradali di via Monte Catria, via Fermi e parte delle vie Belvedere, Leonardo da Vinci e Rampi, a Sant’Angelo in Lizzola si interverrà infine in via Manzoni.