VALLEFOGLIA - L’albero di Natale ostruisce la sosta e allora tanto vale dare una sforbiciata ai rami e tagliuzzarli. Una soluzione fai da te alquanto discutibile quella escogitata da qualche automobilista nel borgo di Sant’Angelo in Lizzola di Vallefoglia e che ha fatto arrabbiare tutti. Ma andiamo con ordine.

Gli stalli appetibili



In piazza Rossini come da alcuni anni a questa parte è stato sistemato uno degli alberi di Natale da addobbare in previsione delle imminenti festività. L’albero è stato collocato a cavallo tra due stalli per auto escludendo così la possibilità, naturalmente solo per il periodo natalizio, di poter parcheggiare le auto. Tra l’altro gli stessi spazi quest’estate sono stati dati in concessione alla gelateria per sistemare i tavolini dove far sedere i clienti. Messi in deposito tavolini e sedie lo spazio è rimasto libero ed è stato sistemato l’albero di Natale.

Una decisione che a quanto pare non è piaciuta a chi già vedeva la zona fatta apposta per dei parcheggi. Così qualcuno, come testimoniano diverse fotografie scattate sul posto, ha letteralmente tagliato i rami dell’albero in corrispondenza di uno dei due stalli rendendo così possibile il posteggio, ma danneggiando la chioma che aspettava gli addobbi di luci e festoni: l’edizione 2022 di “Spelacchio” l’albero natalizio di Roma che per l’aspetto striminzito aveva fatto tanto discutere. «E’ una cosa assurda che ha fatto arrabbiare tutti – commenta Olivia Del Vedovo presidente Pro Sant’Angelo – tutti noi ogni anno ci adoperiamo per fare qualcosa di bello tra addobbi, luminarie e iniziative e invece c’è chi fa un’azione del genere».



L’appello



L’Amministrazione comunale ha già sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento. Ma nel frattempo? «Abbiamo fatto un appello alla cittadinanza affinché aiuti a recuperare l’albero, portando palline e addobbi che non si utilizzano. Vogliamo comunque renderlo bello per il Natale e se non sarà possibile sostituire l’albero danneggiato verrà sistemato al meglio».