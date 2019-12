Aggredite in pista per uno sguardo di troppo: tre 15enni ferite da alcune coetanee

VALLEFOGLIA - Aggredite e picchiate solo per uno sguardo. È accaduto sabato scorso in un locale del Pesarese. Vittime tre 15enni. A scagliarsi contro di loro, con una violenza inimmaginabile, un gruppetto di coetanee. Una ragazzina è stata afferrata per i capelli e trascinata per terra per diversi metri. Il gesto, brutale quanto improvviso, le ha provocato il distacco di diversi capelli con un vistoso ematoma e svariati graffi. Una seconda ragazza è stata colpita da un pugno in bocca mentre la terza se l’è cavata ricevendo “solo” alcuni spintoni.

Doveva essere una serata di divertimento - visto che una delle tre festeggiava il compleanno - invece si è conclusa poco dopo l’una con l’intervento tempestivo del servizio interno di sicurezza, le medicazioni in infermeria e l’arrivo della madre di una delle ragazze ferite nel locale. Non sono state effettuate denunce ma sono stati avvisati i carabinieri. «Quelle ragazze hanno l’età di mia figlia. Preferirei parlare con i loro genitori, da madre a madre, per capire il perché di questa violenza gratuita - racconta la madre - I genitori devono stare più attenti all’educazione e ai comportamenti dei figli. In questa società sono tutti arrabbiati ma noi, padri e madri, per primi abbiamo il compito d’intervenire quando c’è qualcosa che non va nei nostri figli».

