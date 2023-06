VALLEFOGLIA - Choc a Montecchio di Vallefoglia per la morte improvvisa di Fabrizio Bartolucci, per tutti Bicio, il conosciutissimo gestore della popolare pizzeria La Voglia Matta. Bartolucci, che aveva compiuto 65 anni lo scorso febbraio, si è sentito male ieri pomeriggio. A quanto si è potuto apprendere era da poco uscito da casa ed era entrato in auto quando si è sentito male. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto è intervenuto il personale del 118 per trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale, ma è deceduto poco dopo senza riprendere conoscenza.

Molto noto, non solo nella zona di Montecchio, per essere stato il primo ad aprire una pizzeria al taglio che negli anni è diventata un punto di riferimento, la sua morte ha suscitato dolore e sconcerto tra quanti lo conoscevano e in poco tempo su social la notizia della sua scomparsa è diventata virale insieme a tante attestazioni di cordoglio e di ricordi. «Sei un pezzo del mio cuore e per questo non ero preparata - si legge in uno dei tanti messaggi - so che la pizza mi farà pensare a te so che Montecchio non sarà più la stessa senza te, so che tanti ti penseranno e ognuno avrà un pensiero carino e divertente. Hai amato incondizionatamente la tua famiglia e ti sei fatto voler bene non solo da loro».

O ancora: «Io non finirò mai di ringraziarti per il bene che ci hai voluto. Ci hai aperto la tua pizzeria per anni, noi eravamo quelli de “La compagnia della Voglia Matta” lo siamo stati per anni. E se per caso una sera non venivamo scrivevi subito per chiedere se era tutto a posto. Ci hai voluto veramente bene, riuscivamo sentirlo, come noi ne abbiamo voluto a te». E anche: «Era impossibile non volerti bene. Quante Rossini ho mangiato nella tua pizzeria».