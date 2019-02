Accusa l'ex di stalking ma è lei a finire condannata per diffamazione

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Accusa l’ex di stalking, finisce condannata per calunnia. Ma non verso il compagno, bensì verso i vertici della Questura di Pesaro. Una storia con effetto boomerang che parte da Urbino e finisce a Pesaro. Lei è una donna sulla quarantina, pesarese che aveva denunciato l’ex alla procura della repubblica di Urbino per stalking ovvero atti persecutori. Ma le indagini non hanno trovato terreno fertile e il caso fu archiviato. Lei si rivolse alla Questura di Pesaro per chiedere un ammonimento da parte del questore.