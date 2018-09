A fuoco un camion carico di rifiuti speciali: allarme per il fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Una colonna di fumo molto alta, ben visibile anche a grande distanza. In molti hanno alzato lo sguardo per capire di cosa si trattasse. Origine della nube, le fiamme di un camion andato a fuoco ieri pomeriggio intorno alle 19.15 in via Pantanelli, nella zona industriale tra Montecchio e Montelabbate. Non è chiaro se l’incendio sia divampato dal carico o dalla motrice del mezzo per un corto circuito. Il camion trasportava rifiuti speciali tra cui cappe per l’aspirazione usate nelle cucine di mense aziendali. I vigili del fuoco di Pesaro giunti sul posto hanno staccato la motrice dal carico e spento l’incendio. Sul posto anche il personale dell’Arpam per verificare l’eventuale pericolosità delle esalazioni della nube di fumo. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo che accortosi del fuoco è sceso ed ha chiamato personalmente i soccorsi.